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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У РФ зняли з посади командувача ЧФ після знищення Цезаря Кунікова – розвідка Британії

Цезарь Куніков
Фото: Getty Images

У Росії ймовірно зняли з посади командувача Чорноморського флоту (ЧФ РФ) адмірала Віктора Соколова після знищення великого десантного корабля Цезар Куніков.

Про це повідомляють у розвідці Британії.

15 лютого російські пропагандисти повідомили про те, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова позбавили посади.

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– За аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, можна припустити, що це є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні, – наголошує британська розвідка.

Зауважимо, що Міністерство оборони Росії офіційно поки не повідомляло про звільнення Соколова.

Ймовірно Соколова замінили віцеадміралом Сергієм Пінчуком, який обійматиме посаду виконуючого обов’язки командувача ЧФ РФ до завершення внутрішнього розслідування потоплення Цезаря Кунікова.

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ВДК Цезар Куніков

Нагадаємо, що 14 лютого стало відомо про знищення російського корабля Цезар Куніков у тимчасово окупованому Криму.

Корабель, Росія, флот РФ, Чорноморський флот РФ
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