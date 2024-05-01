Час дій настав: США вимагають від ХАМАСу піти на умови Ізраїлю

США вимагають від терористів ХАМАСу піти на умови Ізраїлю для завершення війни в близькосхідному регіоні.

Для цього ісламістам слід припинити вогонь і звільнити ізраїльських заручників.

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Єрусалиму.

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– Наразі ми зосереджені на тому, щоб досягти припинення вогню та повернути заручників додому. Це найтерміновіша справа, і я гадаю, що це можливо, тому що ізраїльтяни висунули потужну пропозицію. Вони продемонстрували, що готові йти на компроміс, і тепер справа за ХАМАСом – час дій настав, – наголосив він.

Американський чиновник зазначив, що для США важливим завданням залишається постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в секторі Гази.

– Це є частиною нашої щоденної роботи. Це також було у центрі уваги кожної моєї поїздки до регіону, – пояснив Блінкен.

Допомога США Ізраїлю

20 квітня Палата представників США схвалила військову допомогу Ізраїлю на $26,4 млрд.

Більшість цих коштів пішла на озброєння для ЦАХАЛу і посилення систем ППО, включно із Залізним куполом.

Решту грошей було спрямовано на гуманітарні потреби ізраїльтян в умовах палестинської агресії.

Джерело : Голос Америки

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