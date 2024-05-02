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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Главі Rheinmetall підпалили будинок через військову допомогу Україні – ЗМІ

Rheinmetall Україна – гендиректору підпалили будинок
Фото: Getty Images

У Нижній Саксонії на північному заході Німеччини невідомі підпалили дачний будинок гендиректора німецької оборонної компанії Rheinmetall Арміна Паппергера.

Свій вчинок вони пояснили тим, що підприємство надає Україні військову допомогу.

Так, після повідомлення про пожежу на платформі Indymedia з’явився лист невідомих осіб із визнанням, що в ніч з 28 по 29 квітня вони заклали запальний пристрій під дачний будинок Паппергера.

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– Rheinmetall є одним із бенефіціарів переломного моменту. Компанія накопичує старі типи танків, які тепер можуть бути продані Україні разом із боєприпасами, – йдеться у листі.

Поліція Нижньої Саксонії проводить слідство по цьому інциденту.

Rheinmetall в Україні

У березні 2024 року глава Rheinmetall Паппергер заявив про наміри створити щонайменше чотири підприємства на території України.

Він заявив, що для німецької компанії наша країна – важливий партнер із великим потенціалом у прибутку.

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Джерело: Bild
Rheinmetall, військова допомога, Німеччина, Підпал
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