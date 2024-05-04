Путіна слід поставити в ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи – очільник МЗС Польщі

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно поставити в ситуацію, коли він не знатиме, чого очікувати від країн Європи.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє видання Polska Agencja Prasowa.

Що потрібно робити з Путіним

Коментуючи слова президента Франції Емманюеля Макрона про ймовірну майбутню присутність західних військ в Україні, Сікорський стверджує, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід робитиме.

Зараз дивляться

На думку Радослава Сікорського, кремлівського диктатора необхідно поставити в ситуацію, коли Володимир Путін не знатиме, чого чекати від Європи, замість того, щоб заздалегідь знати або передбачувати варіанти розвитку подій.

Міністр закордонних справ відповів на запитання журналіста, чи розглядає Польща можливість відправлення власних військ в Україну.

За його словами, Міністерство оборони Польщі не збирається розкривати всі карти.

– Ми не розкриватимемо наші карти. Я вважаю, правильно буде змусити президента Путіна думати про те, що ми будемо робити. Ми витрачаємо на оборону найбільшу частину нашого ВВП у НАТО – 4%. І ми можемо витратити більше наступного року, – резюмував Сікорський.

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