В армії РФ збільшується кількість втрат і зниклих безвісти – перехоплена розмова

У російських окупантів спостерігаються великі втрати та збільшується кількість зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил Росії.

Про це свідчить перехоплена розмова цивільної з Новоборового Луганської області щодо великих втрат і зниклих безвісти російських солдатів, оприлюднена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Втрати Росії

– У вас узагалі, Сашо, майже нікого не залишилося. Там у групі в Єльні, які пишуть… Тільки всі шукають, шукають, шукають, шукають своїх чоловіків. Знайти ніяк не можуть. Грека якогось шукають, потім батю шукають. Грек, по-моєму, чи що? Так, я не пам’ятаю, як прізвище, ім’я, по батькові. Сьогодні тільки писали. Із січня немає зв’язку, – зазначила жителька Луганської області.

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У Головному управлінні розвідки наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, на російських окупантів чекає справедлива відплата.

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