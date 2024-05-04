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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В армії РФ збільшується кількість втрат і зниклих безвісти – перехоплена розмова

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

У російських окупантів спостерігаються великі втрати та збільшується кількість зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил Росії.

Про це свідчить перехоплена розмова цивільної з Новоборового Луганської області щодо великих втрат і зниклих безвісти російських солдатів, оприлюднена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Втрати Росії

– У вас узагалі, Сашо, майже нікого не залишилося. Там у групі в Єльні, які пишуть… Тільки всі шукають, шукають, шукають, шукають своїх чоловіків. Знайти ніяк не можуть.

Грека якогось шукають, потім батю шукають. Грек, по-моєму, чи що? Так, я не пам’ятаю, як прізвище, ім’я, по батькові. Сьогодні тільки писали. Із січня немає зв’язку, – зазначила жителька Луганської області.

Зараз дивляться

У Головному управлінні розвідки наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, на російських окупантів чекає справедлива відплата.

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Війна в Україні, Втрати ворога, Луганська область, Міноборони України, Розвідка, Україна-Росія
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