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Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Для нас це капітуляція: Нетаньягу відкинув угоди з ХАМАС для завершення війни

Війна в Ізраїлі – Нетаньягу не збирається підписувати угоди з ХАМАС
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відкидає підписання угоди з ХАМАС заради припинення війни на Близькому Сході та не надаватиме наказу про виведення ЦАХАЛу з Гази.

За його словами, подібні домовленості подібні капітуляції ізраїльської сторони.

Слова політика передає The Times of Israel.

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Позиція Нетаньягу

– Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАСу, які означають капітуляцію, і продовжуватиме бойові дії доти, доки всі його цілі не будуть досягнуті, – зазначив Нетаньягу.

Він додав, що для Єрусалима неприйнятне зупинення бойових дій, за яких бойовики ХАМАС знову візьмуть Сектор Гази під контроль, відновлять інфраструктуру озброєнь і продовжать загрожувати південним регіонам Ізраїлю по сусідству з Палестиною.

Війна на Близькому Сході – США закликають до припинення бойових дій

У Білому домі США наполягають на необхідності припинення військових дій на Близькому Сході.

Для цього держсекретар Ентоні Блінкен звернувся до ХАМАС із закликом піти на умови Ізраїлю, а саме відпустити всіх ізраїльських заручників та припинити атаки на мирних територіях.

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Ізраїль, Біньямін Нетаньягу, Війна в Ізраїлі
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