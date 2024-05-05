Для нас це капітуляція: Нетаньягу відкинув угоди з ХАМАС для завершення війни
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відкидає підписання угоди з ХАМАС заради припинення війни на Близькому Сході та не надаватиме наказу про виведення ЦАХАЛу з Гази.
За його словами, подібні домовленості подібні капітуляції ізраїльської сторони.
Слова політика передає The Times of Israel.
Позиція Нетаньягу
– Ізраїль не погодиться на вимоги ХАМАСу, які означають капітуляцію, і продовжуватиме бойові дії доти, доки всі його цілі не будуть досягнуті, – зазначив Нетаньягу.
Він додав, що для Єрусалима неприйнятне зупинення бойових дій, за яких бойовики ХАМАС знову візьмуть Сектор Гази під контроль, відновлять інфраструктуру озброєнь і продовжать загрожувати південним регіонам Ізраїлю по сусідству з Палестиною.
Війна на Близькому Сході – США закликають до припинення бойових дій
У Білому домі США наполягають на необхідності припинення військових дій на Близькому Сході.
Для цього держсекретар Ентоні Блінкен звернувся до ХАМАС із закликом піти на умови Ізраїлю, а саме відпустити всіх ізраїльських заручників та припинити атаки на мирних територіях.