Міністр Повітряних сил США політав на F-16 під управлінням штучного інтелекту

Міністр Повітряних сил США Френк Кендалл здійснив політ на винищувачі F-16, яким управляв штучний інтелект. Він узяв участь в імітованому повітряному бою з іншим літаком F-16, однак тим управляла людина.

Винищувач F-16 зі штучним інтелектом

За інформацією видання Associated Press, політ відбувався на базі Повітряних сил США Едвардс, розташованій посеред пустелі.

Винищувачем F-16 під назвою Vista управляв штучним інтелектом, зазначають журналісти.

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Літак здійснював маневри на швидкості понад 885 км на годину, під час яких тиск на тіло міністра Повітряних сил США був вп’ятеро більший за силу тяжіння.

Другий винищувач F-16 під керівництвом людини вступив із першим літаком в імітований повітряний бій, щоб вимушено змусити штучний інтелект перейти у вразливе положення, однак цього не сталося.

Як зазначають іноземні журналісти, експеримент завершився успішно. Наразі Vista – це унікальна розробка, яка є наявна лише у США.

Програмне забезпечення Vista обробляє значні обсяги даних в симуляторі, а пізніше перевіряє власні висновки під час реальних польотів.

Після польоту відомості повертаються до симулятора, а штучний інтелект повторно їх обробляє. Як стверджується, система навчається під час кожного бою, навіть маючи можливість перемагати пілотів у повітряних боях.

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