Voice of Europe Медведчука може потрапити під санкції ЄС

Медіаплатформа Voice of Europe, підконтрольна екснардепу від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, може потрапити під санкції Євросоюзу.

Це буде вже 14-й пакет європейських санкцій проти Росії та її союзників.

Про це повідомила віцепрезидент Єврокомісії Віра Юрова, передає Seznam Zpravy.

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Санкції проти Voice of Europe – причини

Платформа мовлення Voice of Europe, за попередніми даними чеських спецслужб, могла впливати на результати європейських виборів.

Тому Чехія внесла цю медіакомпанію до “чорного списку” ще наприкінці березня.

— Voice of Europe також використовується для впливу та активного поширення дезінформації та пропаганди, спрямованих проти територіальної цілісності, незалежності, суверенітету, стабільності та безпеки України, – заявили тоді урядовці у Празі.

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