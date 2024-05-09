Німеччина придбає для України три установки HIMARS – Пісторіус
Німеччина має намір придбати у Сполучених Штатів три установки HIMARS для постачання в Україну.
Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час робочого візиту до Вашингтона 9 травня, повідомляє t-online.
Німецький чиновник наголосив на важливості співпраці Європи та США у наданні військової допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії.
— У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами, – зазначив Пісторіус.
Він також пояснив, що колоніальна політика Кремля сьогодні загрожує мирному порядку у всій Європі, тому світові лідери не можуть дозволити Путіну здобути перемогу.
– Це “розв’яже руки” іншим автократам, а ми не можемо цього допустити, – сказав міністр оборони Німеччини.
Скільки HIMARS в Україні
В арсеналі України є певна кількість реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS.
Військове керівництво не розголошує точну кількість, а також інформацію про отримання нових пускових установок.