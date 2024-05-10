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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ позбавили можливості демонструвати військову міць – британська розвідка про парад 9 травня

Парад на Червоній площі в Москві 9 травня 2023, танк Т-34

Втрати техніки РФ на війні проти України призвели до того, що Москва не мала можливості показати військову силу на параді 9 травня.

Про це повідомили в Міноборони Великої Британії.

Аналіз параду до Дня перемоги в Москві

9 травня в Росії відзначають День перемоги у “Великій вітчизняній війні”. Головний парад відбувся в Москві під головуванням російського диктатора Володимира Путіна.

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Паради до 9 травня були скасовані у 24 містах, переважно в прикордонних з Україною регіонах, ймовірно, через низький рівень безпеки. У 2023 році було скасовано 21 парад.

– Хоча проліт дев’яти літаків СУ-30СМ і МІГ-29, а також шести штурмовиків СУ-25 був відновлений, московський парад був зменшений у масштабах, оскільки на ньому було представлено менше сучасної військової техніки, ніж на довоєнних парадах, – йдеться у повідомленні.

З 30 одиниць техніки, представлених на параді, понад дві третини було отримано з військових академій, молодіжних та ветеранських груп. На параді також були присутні групи внутрішньої безпеки та служби екстреної допомоги.

Загалом у події взяли участь 9 тисяч курсантів, ветеранів та військовослужбовців. Це більше, ніж 2023 року (8 тисяч), але менше, ніж у 2021 році (11 тисяч).

У британській розвідці вказують, що на виставці був представлений 61 військовий транспортний засіб, але не було важкої бронетехніки і гусеничної військової техніки.

– Єдиним присутнім основним бойовим танком був єдиний церемоніальний танк T-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад, – йдеться у повідомленні.

Це помітно контрастує з московським парадом 2020 року, який включав 20 основних бойових танків.

– Через значні втрати російського особового складу і техніки в результаті війни в Україні Росія не мала можливості використовувати паради для демонстрації військової сили, – підсумовують в британському Міноборони.

Раніше у Центрі протидії дезінформації заявили, що парад до Дня перемоги  в Москві 9 травня вкотре засвідчив, що він залишається ключовим заходом Кремля для залякування Заходу та виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

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Фото: сайт президента Росії

Війна в Україні, Військовий парад, Москва, Росія
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