Лондонський суд засудив на 22 роки в’язниці норвежця Маріуса Густавсона, який створив організацію екстремального видалення чоловічих геніталій “Творець євнухів”.

Маріус Густавсон – за що засуджений

З 2017 до 2021 року екстреміст час від часу викладав у мережу ролики, що нагадують криваву бійню.

На них він відрізав чоловічі статеві органи жертвам, нібито заручившись їхньою згодою.

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На монетизації цих відео засудженому вдалося заробити понад $300 тис., а охоплення переглядів досягло майже 23 тис. осіб.

Сам Густавсон добровільно відрізав собі статевий член у своєму лондонському будинку у 2017 році, а потім ампутував ліву ногу після того, як у 2019 році навмисно занурив її у сухий лід.

У січні за участь у цих процедурах було ув’язнено двох чоловіків.

Разом із Густавсоном у Лондоні на різні терміни ув’язнення засуджено ще шістьох чоловіків, які визнали свою причетність до огидних сцен оскоплення.

Джерело : Reuters

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