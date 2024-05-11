Авіація РФ дедалі частіше випадково скидає ФАБи на Бєлгород – розвідка Британії

Помилки російських льотчиків під час обстрілів України мають руйнівні та смертельні наслідки для російського населення, що свідчить про постійну нездатність РФ успішно застосовувати свої боєприпаси за призначенням.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії.

Російські літаки “гублять” авіабомби на своїй території

Там нагадали, як 4 травня російський винищувач випадково випустив боєприпас ФАБ-500 на житловий район у Бєлгороді.

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Тоді губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив факт вибуху та пошкоджень на вулиці Раздобаркіна, щоправда, не назвавши причин.

– Було пошкоджено 30 будинків і 10 автомобілів, п’ятеро людей потребували медичної допомоги, що ілюструє руйнівну силу боєприпасів, – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважують, що такі випадки непоодинокі. Зокрема, 18 лютого ФАБ-250 був випущений на полігоні Солоті в Бєлгородській області, внаслідок чого евакуювали 150 місцевих жителів.

– ЗМІ припускають, що такі скиди є досить поширеним явищем: лише в Бєлгородській області з березня по квітень 2024 року було випадково скинуто 20 боєприпасів, – наголошується у зведенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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