Бойкот із винятками: чому шість країн ЄС були присутні на інавгурації Путіна

Присутність посла Франції під час інавгурації російського диктатора Володимира Путіна у Москві є великою помилкою французької дипломатії.

Про це Фактам ICTV розповів український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

Країни ЄС на інавгурації Путіна

Після того, як 7 травня відбулась інавгурація президента Росії Володимира Путіна, політолог прокоментував участь у ній європейських лідерів.

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– Це був бойкот. Це був такий жест: акт політичний, моральний і етичний. Це було проявом критики й невизнання Путіна з боку більшості країн Європейського Союзу. І, зокрема, невизнання цих виборів як демократичної процедури, – пояснює експерт.

Втім Фесенко зазначає, що шість європейських країн все ж таки були присутні.

– Щодо чотирьох країн – це було очікувано і не стало сюрпризом. Передусім це Угорщина та Словаччина, які не приховують своєї симпатії і виступають за збереження відносин із Путіним, – пояснює він.

Політолог вказує, що присутність Греції і Кіпру теж не стала несподіванкою, оскільки це православні країни, які мають давні взаємини з Росією. Така країна, як Мальта, не є впливовою державою ЄС, тому, як вказує політолог, щодо неї “дуже добре попрацювали російські дипломати та російські гроші”.

– Усіх здивувала учать французького посла. Після гучних різких заяв Макрона, зокрема про можливість направлення військ НАТО в Україну. І тут отакий жест. Я не здивувався, тому що це продовження підтвердження подвійної політики Франції, – вказує Володимир Фесенко.

Водночас, зазначає політолог, це було “великою помилкою французької дипломатії“, що перекреслило “різкі, гучні та, в принципі, правильні заяви Макрона“.

Дивіться повне інтерв’ю з Володимиром Фесенком на Фактах ICTV вже завтра, 12 травня, о 19:00.

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