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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

США переконані у можливостях України на полі бою, тому сумніваються, що Росія зможе досягти серйозних успіхів на фронті.

РФ навряд чи досягне успіхів в Україні

За інформацією видання Financial Times, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джо Кірбі не виключає, що найближчими тижнями Росія активізує наступ, щоб просунутися вглиб території України.

– Але ми не очікуємо серйозних проривів. Американська допомога дасть можливість Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року, – сказав представник Білого дому.

За його словами, у Вашингтоні працювали в цілодобовому режимі, щоб надати Україні все необхідне для захисту від російської агресії, тому було виділено новий пакет військової допомоги від США ввечері 10 травня.

Зараз дивляться

Водночас президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна залучає на Харківський напрямок більше сил та засобів для боротьби з російськими окупантами.

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Білий дім, Війна в Україні, військова допомога, Джон Кірбі, Підтримка України, США, США-Україна
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