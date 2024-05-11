У Бєлгороді пролунали вибухи: пожежі виникли одразу в декількох місцях

Увечері 11 травня у російському Бєлгороді та Бєлгородському районі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи в Бєлгороді 11 травня

Повідомляється, що внаслідок вибухів почались пожежі одразу в декількох місцях. Палають автівки та декілька будівель.

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Перед вибухами у Бєлгороді та Бєлгородському районі оголосили вже не першу ракетну небезпеку.

Також у місті, як повідомляють росіяни, працювала система ППО РФ.

Один з вибухів стався по вулиці Костюкова. На вулиці Щорса пошкоджень зазнали ще дві будівлі.

Влада Бєлгородської області наразі не коментувала інформацію про вибухи.

Наразі українська влада чи військові не коментували удари по Бєлгороду.

Не виключено, що причиною вибухів могли бути і скиди озброєнь з авіації РФ, якою російська армія регулярно завдає ударів по Харкову.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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