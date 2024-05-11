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Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У Литві звання Європеєць року здобув доброволець, який захищає Україну на війні

Арунас Кумпіс – Європеєць року 2024 у Литві

Почесний титул Європеєць року-2024 здобув Арунас Кумпіс, який третій рік воює в Україні як іноземний доброволець.

Цим званням він був нагороджений у символічну для всіх литовців дату – 20 років тому Литва вступила до Євросоюзу.

Про це повідомляє LRT.

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Арунас Кумпіс – Європеєць року

Приймаючи почесну нагороду, Кумпіс присвятив її всім, хто загинув за вільну та суверенну Україну – запоруку збереження цінностей самої Литви та всієї Європи.

– Спасибі мамі за терпіння, друзям і знайомим, які завжди підтримували й допомагали, а також, звісно, всім людям доброї волі у Литві за їхню рішучість і жертовність на підтримку України, – сказав доброволець, виступаючи зі сцени.

Прапор Євросоюзу з підписами Арунаса та його побратимів майорітиме біля будівлі Європарламенту, нагадуючи про високу ціну свободи.

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Фото: Facebook Арунаса Кумпіса

доброволець, Литва, Нагорода
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