Внаслідок повномасштабного вторгнення на територію України та погіршення відносин Заходу та Росії серйозно обмежено діяльність енергетичної компанії Газпром.

Збитки російського Газпрому

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на розвідку, російський Газпром отримав найбільший річний збиток за останні 25 років.

Торік прибутки російського Газпрому впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку в розмірі близько 629 млрд рублів (йдеться про близько $6,9 млн).

– Нездатність Газпрому повністю переорієнтувати експорт і відмовитися від залежності від європейських ринків, імовірно, далі обмежуватиме прибутки щонайменше до 2030 року, – зазначають у британській розвідці.

Російський Газпром зміг переорієнтувати лише частину торгівлі на альтернативні ринки. Ймовірно, вони становитимуть від 5% до 10% втрачених європейських продажів протягом 2023 року.

Чи зможе Газпром збільшити прибутки

– Дуже можливо, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нових експортних інфраструктурних об’єктів, наприклад, газопроводу Сила Сибіру 2, – вважають у Міноборони Британії.

Високе оподаткування прибутків Газпрому в 2022 і 2023 роках майже напевно зменшило здатність і стимули для компанії інвестувати в експансію на альтернативні ринки, переконані аналітики британської розвідки.

Минулого року російський Газпром сплатив до бюджету РФ 2,5 трлн рублів ($28 млн), тобто 9% від загальних державних доходів.

У британській розвідці припускають, що російський уряд збільшить податкове навантаження на Газпром у 2024 році, що могло вплинути на рішення компанії скоротити інвестиції на цей рік приблизно на 15%.

