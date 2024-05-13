Дрони СБУ атакували нафтобазу та підстанцію під Бєлгородом та Липецьком – джерело

Вибухи лунали в ніч проти 13 травня у трьох регіонах РФ – Бєлгородській, Липецькій та Курській областях.

Що відомо про атаку дронів у РФ вночі 13 травня

Безпілотники СБУ вночі 13 травня атакували два об’єкти на території РФ – нафтобазу у Бєлгородській області та електропідстанцію у Липецькій.

Про це Фактах ICTV стало відомо із власних джерел.

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Зокрема, за їхніми даними, під удар потрапили нафтобаза Осколнафтопостачання поблизу міста Старий Оскол у Бєлгородській області та підстанція Єлецька потужністю 500 кВ у Липецькій області.

За словами співрозмовника, росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на гучні вибухи у районі нафтобази в Бєлгородській області, а губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції.

Ця електропідстанція живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію Станова та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

– Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться, – наголосив співрозмовник.

Вибухи у Бєлгороді

Вночі губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про роботу ППО над містом та його околицями, внаслідок чого нібито збито кілька повітряних цілей. Перед цим тут оголошувалася ракетна небезпека.

Він стверджує, що постраждалих немає, але є руйнування інфраструктури. Зокрема, в селі Черемошне внаслідок прямого влучання снаряда повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж.

У цьому селі, за його словами, різні пошкодження зафіксовані ще у п’яти приватних житлових домоволодіннях: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також пошкоджено три автомобілі.

Пожежа на підстанції в Липецькій області

Влада Липецької області також повідомила про нібито успішне придушення безпілотників на території Становлянського округу та ліквідацію загоряння на території електропідстанції.

Місцеві ЗМІ показали, як горить підстанція після атаки БпЛА.

Атака дронів у Курській області

Вибухи лунали в ніч проти 13 травня і в Курській області. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про нібито збиття восьми безпілотників літакового типу.

Саму атаку та її наслідки влада регіону не коментувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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