Байден підписав закон про заборону імпорту урану РФ в США

Двопартійний законопроєкт, який забороняє імпорт російського збагаченого урану, підписав президент США Джо Байден.

Водночас документ передбачає право компаній продовжувати ввозити його до 2028 року, інформує Білий дім.

Закон про заборону імпорту російського урану передбачає $2,7 млрд нового фінансування для програм постачання ядерного палива.

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Документ фактично забороняє імпорт урану з Росії через 90 днів після набуття ним чинності, але дозволяє операторам реакторів продовжувати імпорт до 2028 року, якщо у них немає іншого надійного постачальника.

Експорт збагаченого урану в США приносить Росії приблизно 1 млрд доларів на рік.

Заборона імпорту урану з РФ

1 травня 2024 року Сенат США схвалив закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Заборона на імпорт діятиме до 2040 року, проте передбачено певні послаблення до січня 2028 року.

Факти ICTV раніше писали, як заборона імпорту урану з Росії у США послабить країну-агресора.

Фото: White House

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