У Волгоградській області спалахнули цистерни з пальним, зійшли з колій 9 вагонів

У Волгоградській області РФ через атаку дрона з колій зійшло дев’ять вагонів вантажного поїзда.

За даними росЗМІ, безпілотник влучив у цистерну з пальним, після чого стався вибух.

Вибух цистерни з пальним у Волгоградській області РФ: що відомо

Вибух цистерни з пальним у Волгоградській області РФ стався близько першої ночі 14 травня.

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Надзвичайна подія відбулась у районі станції Котлубань.

Котлубань Волгоградської області РФ на карті

Через вибух стався розлив пального.

Вогнем охопило дві цистерни та траву довкола вагонів.

Пожежу локалізували, але остаточно приборкати досі не змогли.

Слід зауважити, що і в Міністерстві надзвичайних ситуацій, і місцевий губернатор Андрій Бочаров про пожежу у Волгоградській області мовчать.

Тим часом у пресслужбі РЖД заявили, що надзвичайна подія в районі станції Котлубань сталася через “втручання сторонніх осіб”.

Постраждалих буцімто немає.

Вибух цистерни з пальним у Волгоградській області РФ: відео

Нагадаємо, що вночі 12 травня безпілотники атакували Волгоградський нафтопереробний завод (НПЗ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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