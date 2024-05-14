В Естонії спростували “серйозне” обговорення відправлення військ в Україну

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправлення військовослужбовців до України не набула жодного розвитку в їхній країні, а також на рівні Євросоюзу.

Про це він заявив у інтерв’ю естонському ERR.

Цьому передував матеріал видання Breaking Defence із посиланням на радника президента з питань безпеки Мадіса Ролла про те, що Таллінн “серйозно” обговорює можливість відправлення естонських військових в Україну.

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Певкур заявив, що в естонському уряді не було жодного конкретного обговорення такої можливості.

— Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа і союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати. Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense, – Ред.), можливо, дали занадто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла, – сказав Певкур.

Він додав, що з боку Естонії, “безумовно, немає такої ініціативи, і Естонія, безумовно, не збирається щось робити самотужки”.

За його словами, у пріоритеті наразі – відправлення до України боєприпасів, а також навчання українських військових у інших країнах.

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