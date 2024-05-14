Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Естонії спростували “серйозне” обговорення відправлення військ в Україну

Міністр оборони Естонії висловився про відправлення військ в Україну
Фото: Getty Images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправлення військовослужбовців до України не набула жодного розвитку в їхній країні, а також на рівні Євросоюзу.

Про це він заявив у інтерв’ю естонському ERR.

Цьому передував матеріал видання Breaking Defence із посиланням на радника президента з питань безпеки Мадіса Ролла про те, що Таллінн “серйозно” обговорює можливість відправлення естонських військових в Україну.

Зараз дивляться

Певкур про відправлення солдатів Естонії в Україну

Певкур заявив, що в естонському уряді не було жодного конкретного обговорення такої можливості.

— Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа і союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати. Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense, – Ред.), можливо, дали занадто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла, – сказав Певкур.

Він додав, що з боку Естонії, “безумовно, немає такої ініціативи, і Естонія, безумовно, не збирається щось робити самотужки”.

За його словами, у пріоритеті наразі – відправлення до України боєприпасів, а також навчання українських військових у інших країнах.

Читайте також
Небезпечна ескалація: глава МЗС Британії про відправлення західних військ в Україну
Девід Кемерон

Війна в Україні, військові, Естонія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи в Харкові: росіяни завдали удару КАБами по району житлової забудови
Вибухи в Україні, ППО
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Зняття з військового обліку за віком 2024: кого стосується та коли відбувається
Зняття з військового обліку
Вибухи в Харкові 14 травня: пошкоджені багатоповерхівки, школа й десятки гаражів
вибух
Буданов назвав головну мету наступу на Харків
Кирило Буданов

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь