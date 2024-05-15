Чеська ініціатива: Латвія виділила €10 млн на снаряди для України

Латвія виділила €10 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Про це за підсумками закритого засідання уряду 14 травня повідомили прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня та міністр оборони країни Андріс Спрудс.

€10 млн від Латвії на артснаряди для України

За словами Андріса Спрудса, на виділені €10 млн від Латвії мають придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів для України.

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Меморандум порозуміння про співпрацю у сфері військово-технічної допомоги Україні Латвія та Чехія підписали 19 березня під час засідання контактної групи з оборони України, відомого як Рамштайн.

Документ передбачає закупівлю великокаліберних боєприпасів для потреб України.

До слова, у 2024-2026 роках Латвія має намір надавати Україні військову підтримку в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту.

Цього року, за словами міністра оборони Латвії, це €112 млн.

Відправлення другої партії БпЛА Україні від Латвії

У червні очікується відправлення другої партії БпЛА Україні від Латвії.

У пакеті планують передати орієнтовно 1 тис. бойових дронів різної потужності.

Нагадаємо, що в першій партії БпЛА Україні від Латвії було близько ста безпілотників.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

Нагадаємо, в травні 2023 року Євросоюз ухвалив рішення про виділення Україні пакету допомоги на суму €1 млрд у межах Європейського фонду миру (ЄФМ) для закупівлі 1 млн снарядів 155-го калібру.

Оскільки зрештою з виділенням виникли складнощі, Чехія оголосила про ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн.

У лютому президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла 800 тис. снарядів для України, однак для цього потрібно додаткове фінансування.

До квітня Чехія знайшла по всьому світу вже понад 1 млн артснарядів 155-го калібру.

На той час до ініціативи Чехії приєдналися близько 20 країн. Виділених ними коштів виявилося достатньо для купівлі 500 тис. боєприпасів.

Очікується, що вже в червні до України можуть доправити першу партію із 180 тис. боєприпасів, закуплених у межах чеської ініціативи.

Коаліція дронів

Зауважимо, що Латвія та Велика Британія є співлідерами коаліції дронів, яка офіційно стартувала 17 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України.

До кінця лютого до коаліції дронів долучилися вісім країн-партнерів (Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди), однак у Міноборони України заявили про намір залучити щонайменше 20, зокрема й Туреччину.

Наприкінці березня до союзу додалася Австралія.

Латвія виділятиме на розвиток коаліції дронів не менш ніж €10 млн на рік.

Наразі країни-учасниці коаліції дронів заявили про фінансування в розмірі понад €0,5 млрд на закупівлю БпЛА.

Загалом країни-учасниці коаліції мають намір забезпечити 1 млн дронів для потреб України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Delfi

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