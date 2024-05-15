Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
По Києву та інших містах запроваджують аварійні відключення світла: що відбувається
Світ
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Естонія дозволила використати заморожені активи РФ для допомоги Україні

Естонія прапор
Фото: Unsplash

У середу, 15 травня, парламент Естонії (Рійгікогу) підтримав проєкт закону про використання російських активів, які перебувають під західними санкціями на користь України.

Цю ініціативу підтримали 65 депутатів, виступили проти лише троє.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зараз дивляться

— Росія — країна-агресор, компенсація завданих нею військових збитків не може лягати на плечі України та її союзників. РФ має нести відповідальність за скоєне, – заявив голова Конституційної комісії Генрік Йоханнес Террас.

Він додав, що правове регулювання використання заморожених активів РФ – складне завдання, над рішенням якого ведуть роботу сама Естонія та кілька держав-союзників.

— Сьогодні ми пропонуємо механізм, який передбачає відповідальність тих людей та компаній, що безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй, – пояснив Террас.

Читайте також
Не перекриють потреб України: Малюська про €3 млрд заморожених активів РФ на рік
Денис Малюська

Заморожені активи РФ

Заморожування фінансових активів Центрбанку Росії стало однією з перших та ключових санкцій, запроваджених Заходом проти країни-агресора з перших днів повномасштабної війни в Україні.

Це близько €260 млрд в основному у вигляді цінних паперів та готівки.

Читайте також
Оборона та відновлення України: у ЄС дійшли згоди про використання активів РФ
прапори ЄС

активи РФ, Війна в Україні, Естонія, макрофінансова допомога
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Російська авіація атакувала Херсон: є постраждалі, наймолодшому – 15 років
Вибухи у Херсоні 15 травня
Рішення про переговори з РФ має ухвалювати лише Україна – Блінкен
Переговори України та РФ: Блінкен заявив, що це рішення лише нашої держави
ВАКС конфіскував два літаки російської корпорації Ростех
ВАКС
Блінкен про удари по території РФ: Україна сама вирішує, як вести війну
Використання Україною зброї США по території Росії: заява Блінкена
Підстави для звільнення з військової служби: повний перелік
підстави для відстрочки від служби

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь