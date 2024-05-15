Естонія дозволила використати заморожені активи РФ для допомоги Україні

У середу, 15 травня, парламент Естонії (Рійгікогу) підтримав проєкт закону про використання російських активів, які перебувають під західними санкціями на користь України.

Цю ініціативу підтримали 65 депутатів, виступили проти лише троє.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

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— Росія — країна-агресор, компенсація завданих нею військових збитків не може лягати на плечі України та її союзників. РФ має нести відповідальність за скоєне, – заявив голова Конституційної комісії Генрік Йоханнес Террас.

Він додав, що правове регулювання використання заморожених активів РФ – складне завдання, над рішенням якого ведуть роботу сама Естонія та кілька держав-союзників.

— Сьогодні ми пропонуємо механізм, який передбачає відповідальність тих людей та компаній, що безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй, – пояснив Террас.

Заморожені активи РФ

Заморожування фінансових активів Центрбанку Росії стало однією з перших та ключових санкцій, запроваджених Заходом проти країни-агресора з перших днів повномасштабної війни в Україні.

Це близько €260 млрд в основному у вигляді цінних паперів та готівки.

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