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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Стало відомо, коли та де відбудуться дебати Байдена і Трампа

Дебати Байдена і Трампа: коли та де відбудуться перед виборами в США
Фото: Факти ICTV

Дебати між президентом США Джо Байденом та американським політиком Дональдом Трампом відбудуться 27 червня та 10 вересня.

Дебати між Байденом і Трампом

За інформацією видання CNN, перші дебати між Байденом і Трампом заплановано на 27 червня у студії телеканалу в Атланті. Вони розпочнуться о 21:00 за північноамериканським східним часом (о 04:00 за Києвом).

Другі дебати Байдена і Трампа відбудуться 10 вересня, однак поки невідомо точно, на який час та де саме.

Зараз дивляться

Раніше Джо Байден закликав Дональда Трампа прийняти запрошення CNN на дебати 27 червня. Пізніше Трамп заявив, що приймає його.

Як стверджують іноземні журналісти, нинішній формат дасть можливість на дебатах Байдену і Трампу висловитися з ключових тем до початку дострокового голосування на президентських виборах у США.

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Вибори в США, вибори президента, Дебати, Джо Байден, Дональд Трамп
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