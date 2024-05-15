Стало відомо, коли та де відбудуться дебати Байдена і Трампа

Дебати між президентом США Джо Байденом та американським політиком Дональдом Трампом відбудуться 27 червня та 10 вересня.

Дебати між Байденом і Трампом

За інформацією видання CNN, перші дебати між Байденом і Трампом заплановано на 27 червня у студії телеканалу в Атланті. Вони розпочнуться о 21:00 за північноамериканським східним часом (о 04:00 за Києвом).

Другі дебати Байдена і Трампа відбудуться 10 вересня, однак поки невідомо точно, на який час та де саме.

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Раніше Джо Байден закликав Дональда Трампа прийняти запрошення CNN на дебати 27 червня. Пізніше Трамп заявив, що приймає його.

Як стверджують іноземні журналісти, нинішній формат дасть можливість на дебатах Байдену і Трампу висловитися з ключових тем до початку дострокового голосування на президентських виборах у США.

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