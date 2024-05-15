Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
По Києву та інших містах запроваджують аварійні відключення світла: що відбувається
Ломаченко – Камбосос: букмекери назвали фаворита бою
Світ
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Підмосков’ї горіла підстанція військового заводу Прогрес

Пожежа в Підмосков'ї на підстанції заводу Прогрес

У підмосковній Балашисі ввечері 14 травня сталася пожежа на електропідстанції військової частини ФСБ і заводу з виробництва військового обладнання.

Пожежа в Підмосков’ї на підстанції заводу Прогрес

Російське видання ASTRA повідомляє, що причиною пожежі міг стати підпал.

Водночас місцева адміністрація підтвердила факт пожежі, але причиною назвала коротке замикання.

Зараз дивляться

А сам глава Балашихи Сергій Юров мовчить про причини пожежі:

– На одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні Павлино сьогодні сталося зймання. Усі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію, наразі пожежу загасили. Подавання електрики в будинки відновлено.

Видання, посилаючись на дані сайту Agentura.ru, стверджує, що пожежа сталася на підстанції місцевого заводу Прогрес, на території якого розташована військова частина 35533, що входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ.

Цей центр займається розробкою, виробництвом і тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу РФ і цивільних підприємств.

За даними ASTRA, за часів СРСР це був Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки (ЦНДІСТ) у складі Оперативно-технічного управління КДБ при РМ СРСР. З метою конспірації він іменувався заводом Прогрес.

Читайте також
У Волгоградській області спалахнули цистерни з пальним, зійшли з колій 9 вагонів
Пожежа у Волгоградській області 14 травня 2024

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ASTRA

Завод, Москва, Пожежа, Росія, ФСБ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наступ на півночі Харківської області не призведе до захоплення великої території – огляд
Наступ у Харківській області: мета Росії, у чому перевага ЗСУ і як шкодять удари КАБами
Байден підписав закон про заборону імпорту урану РФ в США
Заборона імпорту урану з РФ: відповідний закон підписав Байден
У Волгоградській області спалахнули цистерни з пальним, зійшли з колій 9 вагонів
Пожежа у Волгоградській області 14 травня 2024
В Архангельську горів теплоход Михайло Ломоносов: під час гасіння перекидався на бік
Пожежа на теплоході Михайло Ломоносов в Архангельську
Затримання агентів ГРУ, знищення Ка-52 й Су-25 та атака дронів в РФ: головні новини 13 травня
Що сталося в Україні та світі: головні новини за 13 травня 2024 року

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь