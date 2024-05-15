У Підмосков’ї горіла підстанція військового заводу Прогрес

У підмосковній Балашисі ввечері 14 травня сталася пожежа на електропідстанції військової частини ФСБ і заводу з виробництва військового обладнання.

Пожежа в Підмосков’ї на підстанції заводу Прогрес

Російське видання ASTRA повідомляє, що причиною пожежі міг стати підпал.

Водночас місцева адміністрація підтвердила факт пожежі, але причиною назвала коротке замикання.

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А сам глава Балашихи Сергій Юров мовчить про причини пожежі:

– На одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні Павлино сьогодні сталося зймання. Усі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію, наразі пожежу загасили. Подавання електрики в будинки відновлено.

Видання, посилаючись на дані сайту Agentura.ru, стверджує, що пожежа сталася на підстанції місцевого заводу Прогрес, на території якого розташована військова частина 35533, що входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ.

Цей центр займається розробкою, виробництвом і тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу РФ і цивільних підприємств.

За даними ASTRA, за часів СРСР це був Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки (ЦНДІСТ) у складі Оперативно-технічного управління КДБ при РМ СРСР. З метою конспірації він іменувався заводом Прогрес.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ASTRA

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