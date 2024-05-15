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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Ростовській області: БпЛА атакували паливну базу

дрон бпла
Фото: Pixabay

Вибухи в Ростовській області РФ 15 травня прогриміли вранці.

Про надзвичайну ситуацію вже відзвітував місцевий губернатор Василь Голубєв.

Вибухи на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня: що відомо

За слова очільника регіону, вибухів на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня було два.

Зараз дивляться

Стільки ж і безпілотників нібито атакували паливну базу в Пролетарському районі.

Паливо, переконує Василь Голубєв, не спалахнуло.

Немає буцімто й постраждалих.

Ростовська область на карті

Ростовська область на карті

Вибухи на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня: реакція Міноборони РФ

Слід зауважити, що Міноборони РФ у своєму ранковому зведенні про атаку на Ростовську область вирішило не згадувати.

Там заявили лише про “знищення”:

  • над окупованим ними Кримом – десяти оперативно-тактичних ракет;
  • над Бєлгородською областю – двох ракет Харм, двох бомб Хаммер, двох реактивних снарядів із РСЗВ Вільха та дев’яти БпЛА;
  • над Курською областю – п’яти БпЛА;
  • над Брянською областю – трьох БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Василь Голубєв

атака дронами, Війна в Україні, Ростов
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