Вибухи в Ростовській області: БпЛА атакували паливну базу

Вибухи в Ростовській області РФ 15 травня прогриміли вранці.

Про надзвичайну ситуацію вже відзвітував місцевий губернатор Василь Голубєв.

Вибухи на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня: що відомо

За слова очільника регіону, вибухів на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня було два.

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Стільки ж і безпілотників нібито атакували паливну базу в Пролетарському районі.

Паливо, переконує Василь Голубєв, не спалахнуло.

Немає буцімто й постраждалих.

Ростовська область на карті

Вибухи на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня: реакція Міноборони РФ

Слід зауважити, що Міноборони РФ у своєму ранковому зведенні про атаку на Ростовську область вирішило не згадувати.

Там заявили лише про “знищення”:

над окупованим ними Кримом – десяти оперативно-тактичних ракет;

над Бєлгородською областю – двох ракет Харм, двох бомб Хаммер, двох реактивних снарядів із РСЗВ Вільха та дев’яти БпЛА;

над Курською областю – п’яти БпЛА;

над Брянською областю – трьох БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Василь Голубєв

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