Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи в Ростовській області: БпЛА атакували паливну базу
Вибухи в Ростовській області РФ 15 травня прогриміли вранці.
Про надзвичайну ситуацію вже відзвітував місцевий губернатор Василь Голубєв.
Вибухи на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня: що відомо
За слова очільника регіону, вибухів на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня було два.
Зараз дивляться
Стільки ж і безпілотників нібито атакували паливну базу в Пролетарському районі.
Паливо, переконує Василь Голубєв, не спалахнуло.
Немає буцімто й постраждалих.
Ростовська область на карті
Вибухи на паливній базі в Ростовській області РФ 15 травня: реакція Міноборони РФ
Слід зауважити, що Міноборони РФ у своєму ранковому зведенні про атаку на Ростовську область вирішило не згадувати.
Там заявили лише про “знищення”:
- над окупованим ними Кримом – десяти оперативно-тактичних ракет;
- над Бєлгородською областю – двох ракет Харм, двох бомб Хаммер, двох реактивних снарядів із РСЗВ Вільха та дев’яти БпЛА;
- над Курською областю – п’яти БпЛА;
- над Брянською областю – трьох БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Василь Голубєв
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