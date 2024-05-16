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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Мобілізації не стосується: Чехія запускає проєкт з повернення українців додому

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Фото: Getty Images

Міністерство внутрішніх справ Чехії запустить пілотний проєкт зі сприяння добровільному поверненню громадян України додому із червня до листопада 2024 року.

Чехія схвалила пілотну програму повернення українців додому

Напередодні чеське МВС повідомило, що уряд країни затвердив параметри пілотної програми сприяння добровільному поверненню в Україну, призначеної для осіб, які отримали тимчасовий захист, і для заявників або осіб, яким уже надано міжнародний захист.

– Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, хоче повернутися додому за станом здоров’я або за сімейними обставинами. Ця допомога в основному полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги, – пояснив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

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Програма розрахована максимум на 430 українців, які перебувають у Чехії через війну.

– Проєкт не має жодного зв’язку з військовою службою українців, – наголошують в МВС.

Водночас 400 українців отримають квитки на автобуси з місця перебування в Чехії до найближчого місця перебування в Україні, а ще 30 українцям з ускладненими захворюваннями буде надано послугу медичного транспорту.

На пілотний проєкт із бюджету Міністерства внутрішніх справ виділено 5,595 млн чеських крон (понад $246 тис.).

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Біженці, Війна в Україні, Мобілізація, Російська агресія, Україна-Чехія, Чехія
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