Туреччина перемарковує російську нафту та експортує до ЄС в обхід санкцій – Politico

Туреччина маркує російську нафту, видаючи її за свою, а потім відправляє танкерами в Євросоюз. Завдяки такій схемі Росія заробила щонайменше 3 млрд євро.

Про це пише видання Politico.

Туреччина перемарковує російське пальне

У травні минулого року на півдні Туреччини, за 60 км від сирійського кордону, нафтовий танкер прибув у порт Торос Джейхан, готовий завантажити пальне. Після завантаження 150 тис. барелів газойлю – пального для дизелів – вирушили на завод Motor Oil Hellas на півдні Греції.

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Стверджується, що пальне було турецьким. Афіни запевняють, що не приймають вантажі з російським маркуванням відповідно до санкцій ЄС. Але нові дослідження і звіти Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і Центру вивчення демократії (CSD) показують, що вантаж, найімовірніше, був саме російським. Просто маркування приховали.

Зазначається, що така схема можлива завдяки прогалинам у санкціях, що дає змогу ввозити до ЄС “змішане” пальне, якщо воно марковане як неросійське.

Росія заробила €3 млрд

Ця прибуткова лазівка вже принесла Москві за рік до 3 млрд євро лише з трьох портів. ЄС заборонив експорт російського пального у лютому 2023 року.

– Туреччина перетворилася на стратегічний піт-стоп для російських паливних продуктів, що перенаправляються до ЄС, і приносить сотні мільйонів податкових надходжень до військової скарбниці Кремля, – зазначив Мартін Владіміров, старший енергетичний аналітик CSD.

Аналітики зазначають, що така схема дуже яскраво ілюструє здатність РФ обходити санкції ЄС. Адже торгівля викопним паливом становить майже половину бюджету Кремля, з якого фінансується війна в Україні.

Минулого року Politico з’ясувало, що Москва отримала ще 1 млрд євро зі ще однієї санкційної шпаринки через Болгарію.

Зараз країни ЄС обговорюють 14-й пакет санкцій проти Росії.

– Ми повинні посилити наші заходи і знайти способи запобігти обходу санкцій. Треті країни, особливо наші союзники по НАТО [такі, як Туреччина], повинні якомога більше відповідати нашим санкціям, – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Імпорт російської нафти в ЄС

До повномасштабної війни Євросоюз залежав від Росії на чверть в імпорті сирої нафти і на 40% у закупівлях дизельного пального. Але ситуація різко змінилася після того, як ЄС вирішив повністю заборонити нафту і пальне у 2022 році.

Приблизно в той самий час Туреччина почала потихеньку нарощувати власний імпорт пального з Росії, одночасно нарощуючи експорт до країн ЄС.

Згідно з дослідженнями, у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина збільшила закупівлі в Росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями. За той самий період експорт пального з Туреччини до ЄС зріс на 107%.

Але це зовсім не означає, що все пальне, яке йде в ЄС із Туреччини, є російським. Хоча географічне розташування кількох портів, плюс інформація про імпорт-експорт свідчить про те, що значні обсяги російського пального просто перемаркували й відправили далі.

У період з лютого 2023 по 2024 рік південно-східний порт Джейхан прийняв близько 22 млн барелів пального, 92% якого привезли з Росії. Це втричі більше, ніж імпортували з РФ роком раніше. За той самий період із турецького порту до країн ЄС експортували 85% пального.

Це дає змогу припустити, що більша частина російської нафти і дизеля надходила на ринок ЄС просто під іншою етикеткою.

Джерело : Politico

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