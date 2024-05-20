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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Три оборонні компанії США, зокрема Boeing, потрапили під санкції Китаю: що відомо

Китай
Фото: Pixabay

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про санкції проти Boeing та ще двох оборонних компаній за продаж зброї Тайваню.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Китай наклав санкції на три оборонні компанії США

Окрім підрозділів компанії Boeing з питань оборони, космосу і безпеки до так званого списку “ненадійних суб’єктів” КНР також внесла General Atomics Aeronautical Systems і General Dynamics Land Systems.

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Компаніям заборонено подальші інвестиції в Китай на додачу до заборони на поїздки для вищого керівництва компаній.

У квітні Пекін заморозив активи General Atomics Aeronautical Systems і General Dynamics Land Systems, що розміщені в Китаї.

Тайвань стикається з дедалі більшими військовими утисками з боку Народно-визвольної армії Китаю, яка регулярно літає винищувачами і курсує військовими кораблями поблизу острівної держави.

Можливий вплив санкцій Пекіна на такі компанії, як Boeing, поки що незрозумілий, пише AP. Сполучені Штати заборонили продаж більшості технологій, пов’язаних зі зброєю, Китаю.

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Джерело: AP News
Китай, санкції, США
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