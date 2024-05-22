Пентагон вважає, що Росія вивела на орбіту космічну зброю

Сполучені Штати вважають, що минулого тижня Росія запустила, ймовірно, космічну зброю, яка зараз перебуває на тій самій орбіті, що й американський урядовий супутник.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, повідомляє ABC News.

РФ вивела на орбіту космічну зброю

– Я відстежую те, що 16 травня, як ви наголосили, Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашими оцінками, ймовірно, є космічною зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті, – сказав Райдер.

Він зазначив, що Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США.

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– Оцінки також свідчать про характеристики, що нагадують раніше розгорнуті протикосмічні корисні навантаження в 2019 і 2022 роках, – підсумував представник Пентагону

Як зауважило видання, Райдер не став коментувати, чи знали США про запуск заздалегідь.

Водночас агентство Reuters, посилаючись на американського чиновника, пише, що американські спецслужби очікували запуску КОСМОС 2576 і поінформували союзників про свою оцінку супутника до його виведення в космос. Запуск також включав цивільні супутники, виведені на різні орбіти.

Російська ракета-носій Союз стартувала з космодрому Плесецьк приблизно за 800 км на північ від Москви 16 травня і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев’ять супутників, включно з КОСМОС-2576. Цей тип російського військового космічного апарату-“інспектора” американські офіційні особи давно засуджують за “нерозважливу поведінку” в космосі.

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