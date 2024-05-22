Три країни Європи визнають незалежність Палестини: реакція Ізраїлю

Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що вони визнають Палестину незалежною державою. У відповідь на цю заяву Ізраїль негайно відкликав своїх послів з Норвегії та Ірландії.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Три країни визнали Палестину як державу

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що “не може бути миру на Близькому Сході, якщо не буде визнання”. Він додав, що Осло офіційно визнає Палестину як незалежну державу з 28 травня.

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— Визнаючи палестинську державу, Норвегія підтримує арабський мирний план, – сказав він.

Протягом останніх тижнів кілька країн ЄС заявили, що мають намір визнати Палестину, аргументуючи це тим, що рішення про дві держави є необхідним для встановлення тривалого миру в регіоні.

AP зазначає, що це рішення може дати поштовх для визнання палестинської держави іншими країнами ЄС і може призвести до подальших кроків в Організації Об’єднаних Націй, що поглибить ізоляцію Ізраїлю.

Також у середу прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що цей крок, узгоджений з Іспанією та Норвегією, став “історичним і важливим днем для Ірландії та Палестини”. За його словами, він покликаний сприяти врегулюванню ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна також визнає палестинську державу з 28 травня.

Реакція Ізраїлю

У відповідь на рішення країн Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для “термінових консультацій”. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

— Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій на тлі рішень цих країн визнати Палестинську державу. Я посилаю Ірландії та Норвегії чіткий і недвозначний сигнал: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і загрожує його безпеці, – йдеться у заяві.

Він додав, що якщо Іспанія здійснить свій намір визнати Палестинську державу, аналогічний крок буде зроблено і проти неї.

Скільки країн визнали Палестину

З 1988 року 139 з 193 країн – членів ООН визнали Палестинську державу.

Серед країн G20 дев’ять визнали незалежність Палестини, зокрема Саудівська Аравія, Туреччина, Аргентина, Бразилія, Індонезія, Китай.

Палестина не має статусу повноправного члена ООН, оскільки її не визнають два постійних члени Ради Безпеки ООН, США і Велика Британія, а також більшість країн ЄС, Японія та деякі інші держави.

Джерело : AP News

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