Чи отримає Україна дозвіл США бити по РФ та як це вплине на фронт – думка експертів

Напередодні група законодавців Конгресу звернулася із закликом до міністра оборони США Ллойда Остіна дозволити Україні бити з американської зброї по військових стратегічних об’єктах на території Росії. Подібні заяви пролунали й з вуст речника Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, а також держсекретаря Ентоні Блінкена.

Як у разі позитивного рішення з боку США це вплине на ситуацію на фронті, а також які шанси, що такий дозвіл буде отримано – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи вплине на ситуацію на фронті

У коментарі Фактам ICTV український військовий експерт, історик Михайло Жирохов пояснив, що сам дозвіл на застосування американської зброї по території РФ мало чого дасть – аби ситуація зрушилась, потрібна відповідна кількість зброї для завдання таких ударів.

Зараз дивляться

– Навіть якщо американці дадуть цей дозвіл на використання зброї по певних об’єктах у РФ, треба розуміти, що тих ресурсів, які вони дають, не достатньо для того, щоб завдавати стратегічного удару противнику. Це просто заяви, якщо вони не підкріплятимуться постачаннями військової техніки, наприклад, 200 ракет ATACMS. Тому що ми розуміємо, що якусь кількість ракет збиває російська ППО, якесь число просто не влучає. Тією кількістю ракет, яку дають американці, Україна може вразити 5 важливих точок в Росії, і це мало чого дає у стратегічному сенсі, – зауважив експерт.

Він наголосив, що Україна наразі вражає об’єкти у РФ безпілотниками, але очевидно, що стратегічної переваги це не має.

– Вразили НПЗ, якийсь склад, але в цілому на ситуацію на фронті це має досить невеликий вплив. І навіть, якщо дозвіл буде, ракет у нас скільки, 20 умовно? І ми думаємо, куди їх запустити – чи то по об’єктах в Криму, чи то по російських об’єктах у Бєлгороді – а таких об’єктів у ворога тисячі. Для того, щоб дозвіл мав сенс, нам потрібні сотні ракет, – зауважив Михайло Жирохов.

Натомість якщо і дозвіл буде, і зброї буде достатньо, то це змінить ситуацію на фронті. Але наразі це досить нереалістичний сценарій.

На що вказують заяви конгресменів

Такі заяви американців, на думку політолога Володимира Фесенка, треба розглядати в розрізі внутрішньополітичної боротьби.

– Ці заяви потрібно сприймати у контексті міжпартійної передвиборчої боротьби і дивиться на те, хто це говорить. У цьому випадку це республіканці, які критикують президента США Джо Байдена, а також радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана вже давно. Зокрема, щодо непослідовності та нерішучості, за те, що вони замало та неефективно допомагають Україні, – зауважив він.

Фесенко зауважив, що коли це предмет міжпартійної боротьби – діє закон політики: якщо вас конкуренти критикують – ви не будете йти їм на зустріч, виконувати те, що вони просувають, інакше ви продемонструєте свою слабкість.

– Безумовно, це правильна критика, справедлива критика, але, на превеликий жаль, сама ця критика не спрацює. Інша річ, де може бути позитивний ефект – це дискусія, як було з ATACMS, з системами ППО, танками тощо. Коли теж були червоні лінії в американській адміністрації, але внаслідок і реальної ситуації в Україні, і внаслідок дискусії, яка розвернулася в США, врешті-решт адміністрація Байдена долала їх, – наголосив політолог.

Які шанси отримати дозвіл бити по РФ

На жаль, критика, на думку Володимира Фесенка, оскільки вона з боку республіканців, не вплине на Білий дім, а ось реальна ситуація в Україні та дискусія може посприяти отриманню відповідного дозволу.

– Навіть бачимо розбіжності і в самій адміністрації, де у Блінкена досить гнучка позиція щодо цього питання, який каже, що Україна може вирішувати, де та як використовувати отриману зброю, є критика республіканців та офіційна позиція Білого дому. Вже добре, що дискусія така розпочалась, – говорить експерт.

Тож у цьому випадку, можливо, не зараз, але пізніше, за деяких інших обставин, США знімуть вето на застосування американської зброї хоча б по прифронтовій території.

– Ось де можуть бути поступки – це зняття обмежень щодо використання американської зброї в бойових діях у прифронтовій зоні, для ударів по Бєлгородщині або по Курській області, якщо буде наступ росіян на Сумську область, – говорить він.

Це відбудеться не відразу і, на жаль, прискорити цей процес можуть трагічні події.

– Навіть зараз трагічна ситуація в Харкові може повпливати, може знадобитися ще якась трагедія. На превеликий жаль, загибель людей дійсно може вплинути, хоча й не завжди, на якісь політичні рішення. Або погіршення військової ситуації, коли нам важко буде стримувати російський наступ, і врешті-решт у США це зрозуміють та дадуть дозвіл на використання HIMARS, наприклад, по російських базах вздовж україно-російського кордону, – наголошує Фесенко.

Чому США досі не дала дозвіл

Надмірна обережність із боку США гальмує надання дозволу Україні на використання американської зброї по військових стратегічних об’єктах на території Росії. Як зауважує політолог, штати просто бояться, що у відповідь на зелене світло щодо цього питання, Росія застосує ядерну зброю.

– Ось, наприклад, напередодні Росія почала навчання з використанням зброї масового знищення. І у штатах на це дивляться з обережністю, звертають увагу на такі дії РФ. Вони думають так: ось якщо ми дозволимо використовувати, наприклад, HIMARS або ATACMS для ударів по Бєлгородській, Ростовській або Курській областях, тоді росіяни можуть у відповідь використати тактичну ядерну зброю проти України, – говорить Фесенко.

Однак, як зауважує політолог, більшість експертів вважають, що це перебільшення і Путін більше лякає, психологічно впливає на адміністрацію Байдена і, на жаль, це працює.

– Це така психологічна червона лінія у голові Байдена, Саллівана, у деяких інших високопосадовців в адміністрації Байдена. Я думаю, що вона буде подолана через деякий час, – зауважує Фесенко.

Він вважає, що Україна може впливати на подолання цієї обережності з боку штатів та звертати увагу на те, що це перебільшена загроза, що Путін зараз, коли в нього перевага у чисельності війська та зброї, не піде на такий крок.

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