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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Норвегія посилює обмеження для в’їзду росіян: що зміниться з 29 травня

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Фото: Pexels

З 29 травня Норвегія посилить обмеження для в’їзду росіян на територію країни.

Обмеження для в’їзду росіян до Норвегії: що відомо

Про посилення обмеження для в’їзду росіян до Норвегії в уряді країни оголосили 23 травня.

Таке рішення ухвалили відповідно до норвезької лінії співпраці з союзниками та партнерами щодо реагування на “незаконну та агресивну війну Росії проти України”, пояснила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мел.

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В уряді нагадали, що ще навесні 2022 року посилили візову практику для росіян, припинивши їм видавати туристичні візи.

Тепер умови для в’їзду стануть ще більш жорсткими.

Починаючи з 29 травня, громадянам Росії, мета яких – туризм чи інші несуттєві поїздки, відмовлятимуть у перетині зовнішнього кордону.

Посилення поширюється як на тих, хто має видані Норвегією візи ще до весни 2022 року, так і на тих, хто має візи, видані іншими країнами, що належать до Шенгенської зони.

Зміна правил означає, що поліція може відмовити у в’їзді до Норвегії російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції.

Виняток робитимуть лише, наприклад, якщо росіянам потрібно відвідати близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають у Норвегії, або прибути на навчання чи роботу до Норвегії або інших країн Шенгенської зони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: уряд Норвегії

Війна в Україні, Норвегія
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