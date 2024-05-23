Норвегія посилює обмеження для в’їзду росіян: що зміниться з 29 травня
З 29 травня Норвегія посилить обмеження для в’їзду росіян на територію країни.
Обмеження для в’їзду росіян до Норвегії: що відомо
Про посилення обмеження для в’їзду росіян до Норвегії в уряді країни оголосили 23 травня.
Таке рішення ухвалили відповідно до норвезької лінії співпраці з союзниками та партнерами щодо реагування на “незаконну та агресивну війну Росії проти України”, пояснила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мел.
В уряді нагадали, що ще навесні 2022 року посилили візову практику для росіян, припинивши їм видавати туристичні візи.
Тепер умови для в’їзду стануть ще більш жорсткими.
Починаючи з 29 травня, громадянам Росії, мета яких – туризм чи інші несуттєві поїздки, відмовлятимуть у перетині зовнішнього кордону.
Посилення поширюється як на тих, хто має видані Норвегією візи ще до весни 2022 року, так і на тих, хто має візи, видані іншими країнами, що належать до Шенгенської зони.
Зміна правил означає, що поліція може відмовити у в’їзді до Норвегії російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції.
Виняток робитимуть лише, наприклад, якщо росіянам потрібно відвідати близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають у Норвегії, або прибути на навчання чи роботу до Норвегії або інших країн Шенгенської зони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 820-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: уряд Норвегії