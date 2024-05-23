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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Росії вигадали, як мститимуть США за конфіскацію їхніх активів

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін дозволив заарештовувати і конфіскувати майно США для виплати компенсацій за конфісковані російські активи.

Про це повідомляє Радіо Свобода, зазначаючи, що такий указ опубліковано на офіційному порталі правових актів.

Путін дозволив конфіскацію майна громадян США

Йдеться про майно США, американських громадян, резидентів, компаній, що працюють переважно на американському ринку, і компаній, що їм належать.

Зараз дивляться

Указ дозволяє російським компаніям і приватним особам звертатися в російські суди з вимогою визнавати необґрунтованим вилучення майна за рішенням судів або державних органів у США.

Як пише видання, якщо суд в РФ визнав, що конфіскація була “необґрунтованою”, то спеціальна урядова комісія має запропонувати для компенсації активи, пов’язані зі США, знайдені на території Росії.

Путінський указ дозволяє арешт нерухомості, цінних паперів, частки в російських компаніях, майнових прав, які належать США або американським резидентам і громадянам, на території Росії.

У цьому документі йдеться, що його склали через “недружні” дії США проти Росії та російського Центробанку, які “суперечать міжнародному праву”.

24 квітня президент США Джо Байден підписав ухвалений обома палатами Конгресу США закон про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Один із пунктів законопроєкту дає змогу заарештувати і конфіскувати на користь України російські державні активи, що підпадають під юрисдикцію США.

Нагадаємо, російські активи в США та інших країнах Заходу були заморожені в перші дні після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Джерело: Радіо Свобода
активи РФ, Володимир Путін, Росія, США
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