Катерина Білоброва, редакторка стрічки
Німеччина передала Україні ще один ЗРК IRIS-T SLM
У п’ятницю, 24 травня, в Україну прибув ще один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM, переданий партнерами Німеччини.
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє пресслужба оборонного відомства.
— У рамках військової допомоги ми доставили в Україну чергову комбіновану вогневу систему, що складається з IRIS T SLM та IRIS T SLS, – сказав німецький чиновник.
ЗРК IRIS-T SLM для України – переваги
Установка IRIS-T SLM здатна перехоплювати російські крилаті ракети та посилити протиповітряну оборону нашої країни.
Зараз дивляться
Зараз Україна має чотири системи середньої дальності IRIS-T та одну систему малої дальності IRIS-T.
Водночас Німеччина пообіцяла Києву дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS.
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