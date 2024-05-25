Представники партизанського руху Атеш влаштували диверсію в російському Ярославлі.

Диверсія в Ярославлі: що відомо

Щоб влаштувати диверсію в Ярославлі, що є важливим логістичним вузлом РФ у війні проти України, агент руху Атеш знищив релейну шафу на залізниці.

Після цього почалися проблеми в роботі найближчої залізничної станції Полянки.

За даними партизанів, успішна диверсія в Ярославлі допомогла ускладнити транспортування продукції військового призначення Ярославського радіозаводу, Рибинського заводу Сатурн, конструкторського бюро Промінь тощо.

Як зауважують представники руху Атеш, до їхніх лав стають усе більше росіян.

– Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму, – анонсують нові диверсії партизани.

Нагадаємо, що 23 травня представники руху Атеш повідомили про успішно організовану диверсією під Смоленськом.

Тоді партизани знищили зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв’язку в Станичках, чим послабили російську систему протиповітряної оборони.

Зокрема, після пошкодження обладнання припинила діяти система зв’язку ППО 49 зенітної ракетної бригади Збройних сил Росії, що розміщена на цій вежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 822-гу добу.

Джерело: Атеш

Фото: Атеш

