Диверсія в Ярославлі: партизани ускладнили роботу важливого логістичного вузла РФ
Представники партизанського руху Атеш влаштували диверсію в російському Ярославлі.
Диверсія в Ярославлі: що відомо
Щоб влаштувати диверсію в Ярославлі, що є важливим логістичним вузлом РФ у війні проти України, агент руху Атеш знищив релейну шафу на залізниці.
Після цього почалися проблеми в роботі найближчої залізничної станції Полянки.
За даними партизанів, успішна диверсія в Ярославлі допомогла ускладнити транспортування продукції військового призначення Ярославського радіозаводу, Рибинського заводу Сатурн, конструкторського бюро Промінь тощо.
Як зауважують представники руху Атеш, до їхніх лав стають усе більше росіян.
– Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму, – анонсують нові диверсії партизани.
Нагадаємо, що 23 травня представники руху Атеш повідомили про успішно організовану диверсією під Смоленськом.
Тоді партизани знищили зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв’язку в Станичках, чим послабили російську систему протиповітряної оборони.
Зокрема, після пошкодження обладнання припинила діяти система зв’язку ППО 49 зенітної ракетної бригади Збройних сил Росії, що розміщена на цій вежі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 822-гу добу.
Джерело: Атеш
Фото: Атеш