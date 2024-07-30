Як отримати громадянство Греції у 2024 році: способи

Ставши громадянином Греції, людина автоматично стає громадянином Євросоюзу, отримуючи можливість вільно жити, працювати й подорожувати по всій території ЄС.

Факти ICTV дізнавалися основні способи, як отримати громадянство Греції.

Як отримати громадянство Греції: основні способи

Цей статус можна отримати у різний спосіб :

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за правом народження;

процес натуралізації;

військова служба;

відновлення громадянства (репатріація).

Для іноземців спрощена процедура передбачена тільки для етнічних греків. Усі інші претенденти мають довести свою глибоку інтеграцію в грецьке суспільство, продемонструвати знання мови, культури та законів країни.

Процес натуралізації займає не менше 7 років. Основний закон, що регулює питання імміграції та отримання громадянства в Греції, – Кодекс про імміграцію та соціальну інтеграцію. Грецьке законодавство дозволяє мати подвійне громадянство.

Як українцям отримати громадянство Греції

Отримання громадянства Греції для українців можливе кількома способами. Кожен із них має свої особливості та вимоги.

Найпоширеніші способи отримання громадянства:

Шлюб із громадянином/громадянкою Греції – це найшвидший спосіб. Якщо ви одружилися з громадянином Греції, то можете претендувати на отримання громадянства вже через 3 роки спільного життя. Але необхідно надати докази легального проживання в Греції, знання грецької мови та відсутності судимості.

спільного життя. Але необхідно надати докази легального проживання в Греції, знання грецької мови та відсутності судимості. Визнання грецького походження. Якщо ви маєте грецьке коріння і можете довести своє походження, то маєте право претендувати на спрощену процедуру отримання громадянства.

Додаткові чинники, що впливають на отримання громадянства:

знання грецької мови – це один із основних критеріїв для отримання громадянства;

інтеграція в грецьке суспільство, активна участь у його житті, знання культури і традицій;

наявність судимості може стати перешкодою для отримання громадянства.

Громадянство Греції: як отримати маючи роботу

Необхідно 7 років легального проживання на підставі довгострокової посвідки на постійне проживання (ППП). Потрібно підтвердити знання грецької мови на рівні В1. Потрібна демонстрація інтеграції в грецьке суспільство, наприклад, через участь у громадському житті або працевлаштування.

Способи отримання ППП:

вкладення певної суми в нерухомість, бізнес або державні облігації;

якщо у вас є родичі в Греції, ви можете подати заяву на возз’єднання сім’ї;

наявність трудового контракту з грецькою компанією.

Можна скористатися програмою громадянства за інвестиції. За цією програмою інвестори можуть отримати громадянство Греції за умови значних інвестицій в економіку країни.

Наразі потрібно придбати нерухомість на суму €250 000 або внести депозит у грецький банк на суму €400 000.

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