Гарріс випереджає Трампа за рейтингом у ключових штатах – Bloomberg

Віцепрезидент США Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у чотирьох ключових штатах із семи, які, ймовірно, визначать результат президентських виборів.

Про це свідчать результати опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Гарріс випереджає Трампа в кількох ключових штатах

Відтак, Гарріс випередила Трампа в:

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Аризоні – 49% проти 47%;

Мічигані – 53% проти 42%;

Неваді – 47% проти 45%;

Вісконсині – 49% проти 47%.

Водночас обидва кандидати мають однаковий рівень підтримки в штаті Джорджія – по 47%.

Натомість у Північній Кароліні (48% проти 46%) та Пенсильванії (50% проти 46%) – лідирує Трамп.

Загалом Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на один процентний пункт – за віцепрезидентку США 48% респондентів, за експрезидента – 47%.

Своєю чергою, Джо Байден у такому ж опитуванні на початку липня програвав Трампу на 2 відсоткові пункти (47% проти 45%).

Зазначається, що дане опитування проводилося в період з 24 по 28 липня. У ньому взяли участь майже 5 тисяч американських виборців із семи штатів. Похибка становила 1 процентний пункт.

Як Гарріс змінила погляди виборців на голосування

Ці цифри свідчать про те, що Гарріс має шанс знову зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму в Білий дім. Також віцепрезидент має чіткіший шлях до перемоги, ніж Байден, який намагався зміцнити демократичну базу.

Однак опитування показує новий ентузіазм щодо Демократичної партії під керівництвом Гарріс. Зміна кандидатів, схоже, підвищить явку в хитких штатах, де є свідчення того, що її кандидатура активізувала ключові округи для партії.

Більше третини виборців на семи виборчих округах сказали, що тепер, коли змагання відбувається між Трампом і Гарріс, вони з більшою ймовірністю проголосують. А серед темношкірих і латиноамериканських виборців ці цифри зросли до 49% і 44% відповідно.

Майже дві третини темношкірих виборців сказали, що тепер вони з більшою або дещо меншою ймовірністю проголосують у листопаді.

Джерело : Bloomberg

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