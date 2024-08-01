У РФ посилили боротьбу з корупцією, бо війна обходиться дорого – розвідка Британії

Росіяни почали активніше боротись із корупцією через повномасштабну війну в Україні.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії 1 серпня.

Корупція у РФ: що кажуть у розвідці Британії

На переконання британських розвідників, завдяки активній боротьбі з корупцією у РФ прагнуть зменшити розтрату бюджетних коштів, адже війна обходиться росіянам дуже дорого.

Зараз дивляться

Ще однією причиною корупційних чисток у Росії стало те, що прямий вплив на процеси закупівель втратили такі політичні фігури, як ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За спостереженнями британських розвідників, до властивої російській оборонній промисловості корупції у РФ ставляться толерантно, поки до цього процесу залучені особи, що мають необхідний рівень політичного захисту.

Наразі у британському оборонному відомстві не виключають, що теперішній міністр оборони Андрій Бєлоусов намагається обмежити корупційну практику, однак не надто вірять, що він зможе або захоче викорінити хабарництво в оборонних витратах.

Нагадаємо, що 26 липня у РФ заарештували Дмитра Булгакова, який із 2008 до 2022 року обіймав посаду заступника міністра оборони Росії.

За даними росЗМІ, експосадовця звинувачують у тому, що для військовослужбовців закуповували непридатні для споживання харчі, ще й за завищеними цінами.

До слова, із 24 квітня у РФ за підозрою у хабарництві перебуває під вартою ще один заступник міністра оборони Тимур Іванов.

За ґрати чиновник втрапив усього за півтора місяця після того, як хакери ГУР зламали сервери Міноборони РФ та отримали доступ до його службової документації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Ministry of Defence

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.