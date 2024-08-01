У США демократи розпочали голосування за свого кандидата у президенти

Сьогодні, 1 серпня, в США демократи розпочали офіційно обирати свого кандидата на вибори президента країни. Очікується, що буде висунуто віцепрезидента США Камалу Гарріс, яка не має конкурентів.

Про це повідомила американська газета The New York Times.

Демократи розпочали голосування за кандидата у президенти

Планується, що делегати Національного з’їзду Демократичної партії завершать голосування в режимі онлайн-поіменного голосування в понеділок.

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Видання пише, що Камала Гарріс, ймовірно, буде єдиним кандидатом. Участь в онлайн-голосуванні візьмуть близько 4 тис. делегатів від демократів.

Згідно з правилами, для висування у кандидати треба було подати документи та отримати цифрові підписи щонайменше 300 делегатів, причому не більше 50 від одного штату. Це треба було зробити до 30 липня.

Жоден претендент не виконав цих умов, аби стати конкурентом Камали Гарріс у боротьбі за висування від демократів як кандидата у президенти США.

За кілька днів після того, як президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло, Гарріс підтримали понад 3 тис. делегатів. У підсумку вона зібрала 3 923 підписи делегатів протягом відбіркового періоду.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден оголосив про вихід із передвиборчих перегонів. Він також підтримав на президентські вибори кандидатуру Гарріс.

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