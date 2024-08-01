Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Сталеві вовки: що відомо про ССО та їхні операції під час повномасштабної війни
Інфографіка Терміново
Вибухи під Києвом: на підступах до столиці знищено десятки Шахедів
Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці
Зеленський підписав закон про призупинення виплат за держборгом у разі потреби
Білодід прикро завершила виступи на Олімпіаді в 1/8 фіналу і не стримала сліз
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У США демократи розпочали голосування за свого кандидата у президенти

Демократи розпочали голосування за висування Гарріс кандидатом у президенти США
Фото: Getty Images

Сьогодні, 1 серпня, в США демократи розпочали офіційно обирати свого кандидата на вибори президента країни. Очікується, що буде висунуто віцепрезидента США Камалу Гарріс, яка не має конкурентів.

Про це повідомила американська газета The New York Times.

Демократи розпочали голосування за кандидата у президенти

Планується, що делегати Національного з’їзду Демократичної партії завершать голосування в режимі онлайн-поіменного голосування в понеділок.

Зараз дивляться

Видання пише, що Камала Гарріс, ймовірно, буде єдиним кандидатом. Участь в онлайн-голосуванні візьмуть близько 4 тис. делегатів від демократів.

Згідно з правилами, для висування у кандидати треба було подати документи та отримати цифрові підписи щонайменше 300 делегатів, причому не більше 50 від одного штату. Це треба було зробити до 30 липня.

Жоден претендент не виконав цих умов, аби стати конкурентом Камали Гарріс у боротьбі за висування від демократів як кандидата у президенти США.

За кілька днів після того, як президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло, Гарріс підтримали понад 3 тис. делегатів. У підсумку вона зібрала 3 923 підписи делегатів протягом відбіркового періоду.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден оголосив про вихід із передвиборчих перегонів. Він також підтримав на президентські вибори кандидатуру Гарріс.

Читайте також
Гарріс випереджає Трампа за рейтингом у ключових штатах – Bloomberg
Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в чотирьох важливих штатах

Вибори в США, Камала Гарріс, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ звільнила журналіста WSJ і ексморпіха США у межах обміну – ЗМІ
Еван Гершкович
США спрямують $3,9 млрд до держбюджету України: підписано угоду про грант
долари
Теракт 11 вересня в США: обвинувачені визнали провину, щоби уникнути смертної кари
Теракт 11 вересня США
США та ЄС проводять термінові дискусії, щоб запобігти війні на Близькому Сході
Ситуація на Близькому Сході станом на 1 серпня 2024 – дії США та ЄС
Події ночі 1 серпня: вибухи у Дніпрі та робота ППО на Київщині
Головне за ніч 1 серпня 2024

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь