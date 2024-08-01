За кордоном у громадян України вилучили 430 дітей: що стало причиною
З 2022 року в українських батьків, які тимчасово перебувають за кордоном, вилучили 430 дітей.
65 із них, на щастя, вже вдалося повернути назад у родину.
Про це розповів голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик.
Вилучення українських дітей за кордоном – у чому причина
За його словами, такі сумні інциденти, коли західні соцслужби тимчасово вилучають дітей від українських батьків, найчастіше відбувалися: у Німеччині – 122 дитини, в Польщі – 39 дітей, у Норвегії та Іспанії – і там, і там по 20 дітей.
Луцик пояснив, що причини застосування таких заходів можуть бути різними, включно з недотриманням правових норм держави, в якій тимчасово перебувають громадяни України.
— Наприклад, коли дитину голосно лають на вулиці, коли дитину саму, наприклад, у віці до десяти років відправляють до школи, що в принципі в Україні звично, а в багатьох країнах Європи це заборонено.
Але бувають також об’єктивні причини, коли є проблеми зі здоров’ям у батьків, тобто, зокрема, психічні розлади, – розповідає він.
У цьому випадку, зрозуміло, іноземні соціальні працівники зобов’язані подбати про комфорт і безпеку неповнолітнього.
Вони поміщають дитину до місцевих сімейних форм або інших установ, які є в конкретній країні.
— А наше завдання – знайти тих родичів чи законних представників, які готові виїхати, забрати дитину і надалі дбати про неї, – зазначив Луцик.