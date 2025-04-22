Дві американські компанії працюють над текстом угоди про надра – Зеленський

Юридичні команди з двох американських компаній зараз займаються підготовкою тексту угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами.

Про це 22 квітня повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Над угодою про надра працюють юристи

– Робота (над угодою – Ред.) іде вдень і вночі, це довгі переговори… Угода, яка повинна бути ратифікована в парламенті. Там працюють юристи. Юристи – обидві американські компанії. Зараз юристи працюють під наглядом нашої команди. А їх юристи під наглядом їх команди, – сказав глава держави.

Він уточнив, що зараз відсутня будь-яка додаткова інформація про подальші кроки щодо просування угоди.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 18 квітня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про підписання меморандуму про наміри між Україною та США, що передбачає розробку майбутньої угоди щодо співпраці в галузі надр.

Також Свириденко зазначала, що паралельно триває підготовка до створення спеціального Фонду інвестицій у відбудову України.

Уряд оприлюднив повний текст меморандуму. Документ має офіційну назву: Меморандум про наміри між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України щодо завершення укладення формальної угоди про економічне партнерство та фонд інвестицій у відбудову.

У меморандумі наголошується, що США надали вагому фінансову та матеріальну допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тепер Сполучені Штати планують разом з Україною створити фонд інвестицій у відновлення країни як частину нового економічного партнерства.

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