Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту інавгурації

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його вступу на посаду у січні 2025 року.

Про це йдеться в опитуванні Reuters/Ipsos.

Рейтинг Трампа падає

Так, на сьогодні близько 42% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента. Три тижні тому рейтинг схвалення був 43%, а в перші години після його інавгурації 20 січня – 47%.

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Та попри падіння, рейтинг Трампа все ще залишається вищим, ніж протягом більшої частини президентства його попередника-демократа Джозефа Байдена.

Водночас зниження рейтингу свідчить про те, що багато американців незадоволені кроками Дональда Трампа щодо покарання університетів. 57%, серед яких третина — республіканці, вважають ненормальним для президента США припиняти фінансування ЗВО, якщо він не згоден з тим, як ними керують.

Дональд Трамп, який стверджував, що університети не здатні боротися з антисемітизмом у студмістечку, заморозив величезні суми федерального фінансування для американських університетів, зокрема понад $2 млрд лише для Гарварду.

Близько 83% із 4 306 респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. Чиновників адміністрації Трампа можуть притягнути до кримінальної відповідальності за неповагу до суду та за порушення наказу федерального судді про припинення депортації ймовірних членів венесуельської банди, які не мали жодних шансів оскаржити своє вислання.

66% опитаних вважають, що президент не повинен контролювати провідні культурні установи, такі як національні музеї та театри. Минулого місяця Трамп наказав Смітсонівському інституту, величезному музейному і дослідницькому комплексу, який є головним виставковим простором історії та культури США, прибрати “неналежну ідеологію”.

Тих, хто не схвалює діяльність Трампа щодо низки питань (інфляція, імміграція, податки чи верховенство права) більше, ніж тих, хто схвалює.

Опитування Reuters/Ipsos показало, щодо імміграції роботу Трампа підтримують 45%, а не схвалили 46%. Крім того, близько 59% респондентів, зокрема й третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.

Джерело : Reuters

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