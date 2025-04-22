Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 8-му випуску – на кухні панувала великодня атмосфера
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
РФ запропонувала “велику” поступку у війні з Україною – Трамп
Опитування
Опитування
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту інавгурації

трамп
Фото: Getty Images

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його вступу на посаду у січні 2025 року.

Про це йдеться в опитуванні Reuters/Ipsos.

Рейтинг Трампа падає

Так, на сьогодні близько 42% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента. Три тижні тому рейтинг схвалення був 43%, а в перші години після його інавгурації 20 січня – 47%.

Зараз дивляться

Та попри падіння, рейтинг Трампа все ще залишається вищим, ніж протягом більшої частини президентства його попередника-демократа Джозефа Байдена.

Водночас зниження рейтингу свідчить про те, що багато американців незадоволені кроками Дональда Трампа щодо покарання університетів. 57%, серед яких третина — республіканці, вважають ненормальним для президента США припиняти фінансування ЗВО, якщо він не згоден з тим, як ними керують.

Дональд Трамп, який стверджував, що університети не здатні боротися з антисемітизмом у студмістечку, заморозив величезні суми федерального фінансування для американських університетів, зокрема понад $2 млрд лише для Гарварду.

Близько 83% із 4 306 респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. Чиновників адміністрації Трампа можуть притягнути до кримінальної відповідальності за неповагу до суду та за порушення наказу федерального судді про припинення депортації ймовірних членів венесуельської банди, які не мали жодних шансів оскаржити своє вислання.

Читайте також
Після запровадження мит США підтримка Трампа впала – опитування
Трамп економіка рецесія

66% опитаних вважають, що президент не повинен контролювати провідні культурні установи, такі як національні музеї та театри. Минулого місяця Трамп наказав Смітсонівському інституту, величезному музейному і дослідницькому комплексу, який є головним виставковим простором історії та культури США, прибрати “неналежну ідеологію”.

Тих, хто не схвалює діяльність Трампа щодо низки питань (інфляція, імміграція, податки чи верховенство права) більше, ніж тих, хто схвалює.

Опитування Reuters/Ipsos показало, щодо імміграції роботу Трампа підтримують 45%, а не схвалили 46%. Крім того, близько 59% респондентів, зокрема й третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.

Читайте також
Американці підтримують імміграційну політику Трампа, але критикують мита — опитування
Як американці оцінюють політику Трампа — опитування

Джерело: Reuters
Дональд Трамп, Опитування, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь