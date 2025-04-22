США підвищує мита до 3 521% на імпорт сонячних панелей з Південно-Східної Азії

США підвищують тарифи на імпорт сонячних панелей із Камбоджі, Таїланду, Малайзії та В’єтнаму.

За інформацією Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки, мита зростуть до 3 521%.

Торгівельна війна

Це рішення було ухвалено через ситуацію, яка розпочалася рік тому, коли американські виробники сонячного обладнання звернулися до адміністрації Джо Байдена з проханням захистити їхні інтереси.

Зараз дивляться

Нові тарифи, спрямовані на продукцію з Камбоджі, Таїланду, Малайзії та В’єтнаму, є відповіддю на звинувачення в субсидіях з Китаю та демпінг несправедливо дешевих товарів на ринку США.

Комісія з міжнародної торгівлі США має ухвалити остаточне рішення щодо нових тарифів у червні.

Найвищі та найнижчі мита

Цікаво, що розмір мит може бути різним. Наприклад, для експортерів з Камбоджі він становитиме 3 521% через недостатню співпрацю з минулорічним розслідуванням.

Натомість продукція, виготовлена в Малайзії китайським виробником Jinko Solar, підпадатиме під мито трохи більше 41%.

Інша китайська компанія Trina Solar платитиме 375% на ввезення товарів, вироблених у Таїланді.

Реакція американських виробників і Китаю

Китайські компанії, які перенесли свою діяльність у Південно-Східну Азію, намагаються уникнути мит, запроваджених адміністрацією Трампа.

Тим часом Комітет із торгівлі американського альянсу сонячної промисловості вітає рішення Міністерства торгівлі, вважаючи його перемогою для американських виробників.

Хоча заплановані тарифи, ймовірно, допоможуть американським виробникам сонячних панелей, вони також можуть означати додаткові витрати для підприємств і споживачів, які виграли від наявності дешевших продуктів. Тарифи буде збільшено разом з іншими митами, які вже запровадила адміністрація Трампа. Про заплановані тарифи було оголошено лише через кілька днів після завершення туру глави Китаю Сі Цзіньпіна В’єтнамом, Малайзією та Камбоджею. Поїздка мала на меті зміцнити зв’язки з регіоном і заохотити ці країни протистояти залякуванню з боку США. Наразі Трамп підвищив в податки до 145% на імпорт з Китаю. Інші країни до липня поки що будуть платити лише в 10%. Минулого тижня адміністрація заявила, що податки на деякі китайські товари можуть сягнути 245%. У відповідь Китай теж підвищив тариф до 125% на продукти зі США та пообіцяв боротися до кінця.

Джерело : ВВС

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