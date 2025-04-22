Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити Голос Америки

Окружний суддя у Вашингтоні Ройс Ламберт зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити роботу Голосу Америки та інших державних мовників, які були ліквідовані з ініціативи Білого дому.

Про це йдеться у тексі судового рішення від 22 квітня.

Суд зобов’язав відновити роботу Голосу Америки

Суд задовольнив клопотання позивачів, які представляють Голос Америки, і ухвалив міру забезпечення (preliminary injunction) позову. Це рішення стало продовженням тимчасового судового наказу, виданого наприкінці березня.

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Суддя Ламберт постановив поновити всіх співробітників Голосу Америки, які були звільнені або відправлені у примусову відпустку 14 березня.

Також він розпорядився відновити фінансування мовника з боку Агентства США з глобальних медіа (USAGM).

Судове рішення також зобов’язує забезпечити бюджетне фінансування на 2025 фінансовий рік для інших каналів іномовлення США – Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks.

Міра забезпечення ще не означає остаточне відновлення роботи Голосу Америки – адміністрація Трампа, як очікується, оскаржить це рішення в апеляції.

Голос Америки був заснований у 1942 році й вважається важливим елементом американської “м’якої сили”, що спрямована на просування демократичних цінностей у світі.

З середини березня всі його служби, включно з українською редакцією, припинили свою діяльність.

Нагадаємо, в березні цей же суд також тимчасово заблокував аналогічну спробу адміністрації Трампа закрити інший державний мовник – Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Джерело : Європейська правда

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