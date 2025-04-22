Суд зобов’язав адміністрацію Трампа відновити Голос Америки
Окружний суддя у Вашингтоні Ройс Ламберт зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити роботу Голосу Америки та інших державних мовників, які були ліквідовані з ініціативи Білого дому.
Про це йдеться у тексі судового рішення від 22 квітня.
Суд зобов’язав відновити роботу Голосу Америки
Суд задовольнив клопотання позивачів, які представляють Голос Америки, і ухвалив міру забезпечення (preliminary injunction) позову. Це рішення стало продовженням тимчасового судового наказу, виданого наприкінці березня.
Суддя Ламберт постановив поновити всіх співробітників Голосу Америки, які були звільнені або відправлені у примусову відпустку 14 березня.
Також він розпорядився відновити фінансування мовника з боку Агентства США з глобальних медіа (USAGM).
Судове рішення також зобов’язує забезпечити бюджетне фінансування на 2025 фінансовий рік для інших каналів іномовлення США – Radio Free Asia та Middle East Broadcasting Networks.
Міра забезпечення ще не означає остаточне відновлення роботи Голосу Америки – адміністрація Трампа, як очікується, оскаржить це рішення в апеляції.
Голос Америки був заснований у 1942 році й вважається важливим елементом американської “м’якої сили”, що спрямована на просування демократичних цінностей у світі.
З середини березня всі його служби, включно з українською редакцією, припинили свою діяльність.
Нагадаємо, в березні цей же суд також тимчасово заблокував аналогічну спробу адміністрації Трампа закрити інший державний мовник – Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.