Єврокомісія про вступ до ЄС: Україна проводить скринінг із безпрецедентною швидкістю

Процедура скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу в межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС відбувається з безпрецедентною швидкістю.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Україна рекордно швидко проходить скрініг для вступу до ЄС

Він підкреслив, що розширення ЄС є одним із ключових напрямів діяльності Єврокомісії. Україна в свою чергу проходить скрінінг рекордними темпами.

Зараз дивляться

– Розширення залишається одним із пріоритетів цієї Комісії. І ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС, – сказав речник Єврокомісії.

За його словами, стосовно України застосовується пришвидшена процедура – скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю.

Мерсьє зазначив, що цьому сприяла тісна співпраця експертів ЄК та українських партнерів. Процес перевірки законодавства триватиме до осені.

Україна вже досягла необхідного рівня для початку переговорів за першим кластером під назвою Основи (Fundamentals), однак остаточне рішення щодо цього кроку залежить від консенсусу між усіма країнами-членами ЄС.

Угорщина заблокувала відкриття першого кластеру

– Україна виконала всі умови для відкриття першого кластера – так званого кластера Основи. Але, як ви правильно зауважили, це потребує згоди всіх держав-членів, – зауважив Мерсьє.

Нагадаємо, відкриття першого кластеру заблокувала Угорщина, яка вимагає додаткових гарантій щодо прав етнічних угорців, що проживають у Закарпатській області.

За словами Мерсьє, наразі це питання активно обговорюється на рівні Ради Європейського Союзу.

Зі свого боку Комісія надає всебічну підтримку Україні в усіх можливих формах – технічній, політичній та фінансовій. Ми продовжуємо це робити й надалі, а також підтримуємо активний діалог з усіма державами-членами, – підкреслив речник Єврокомісії.

Угорщина у лютому 2025 року офіційно заблокувала відкриття першого переговорного кластеру для України й пообіцяла не погоджуватися на відкриття інших кластерів без попереднього проведення референдуму.

Джерело : Європейська правда

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