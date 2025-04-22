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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Зеленський і Трамп
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом цього тижня у Ватикані, де відбудеться похорон Папи Римського Франциска.

Про це заявив глава держави під час брифінгу 22 квітня.

Зеленський про зустріч з Трампом

– Так, хотів би, готовий (зустрітися, – Ред.). Ми завжди готові з партнерами зі США зустрічатися. Завжди, – стверджує Зеленський.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що разом з першою леді Меланією Трамп відвідає поховання Папи Римського.

Зараз дивляться

Наступного дня радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив, що Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідають похорон понтифіка.

У суботу, 26 квітня, відбудеться меса за Франциском на площі святого Петра у Ватикані. Після служби тіло Папи Римського перевезуть для поховання до базиліки Санта Марія Маджоре у Римі.

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Війна в Україні, Ватикан, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Україна-США
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