Адміністрація Трампа розпустила групу з розслідування злочинів РФ в Україні – WP

У США припинили роботу групи та звільнили координатора, які відповідали за збір даних про воєнні злочини Росії проти України.

Про це пише The Washington Post, з посиланням на неназваних трьох чинних і колишніх чиновників.

У США розпустили групу, яка займалася воєнними злочинами РФ

Адміністрація Дональда Трампа почала згортати участь США в ініціативах, які мали притягнути Росію та її керівництво до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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За словами джерел, з посади було звільнено координатора, який за законом мав збирати інформацію з різних урядових структур про злочини, скоєні Росією в Україні.

Ця посада була заснована на основі закону, співавторами якого були конгресмен Джейсон Кроу і колишній член Конгресу Майкл Волц, який зараз обіймає посаду радника президента США з питань національної безпеки.

– Посада координатора злочинів… має завдання притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв проти українського народу. Ця посада була створена Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна надати повноваження тим, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов’язки, як того вимагає закон, – сказав Кроу в заяві The Washington Post.

Він заявив, що якщо Трамп і директор національної розвідки Тулсі Габбард хочуть миру, вони повинні притягти Путіна до відповідальності, а не “відпускати його з гачка”.

Також, за словами чиновників, було розформовано міжвідомчу групу, яка працювала під керівництвом координатора.

Крім того, було скорочено роботу групи з розслідування воєнних злочинів Міністерства юстиції та скасовано програму з арешту майна російських олігархів, які потрапили під санкції.

На думку експертів, ці дії свідчать про послаблення ролі США як захисника верховенства права.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що США припинили фінансування підрозділу Єльського університету, який допомагав знаходити українських дітей, примусово вивезених до Росії. Це може ускладнити їхнє повернення додому.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що програму скоротили в межах загального зменшення витрат, але всі зібрані дані збережені, за потреби їх передадуть відповідним органам, а Конгрес отримає звіт.

Джерело : The Washington Post

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