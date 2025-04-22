Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 8-му випуску – на кухні панувала великодня атмосфера
Історичний прецедент: троє експрезидентів США виступили з критикою Трампа
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
Терміново
Київ під комбінованою атакою: двоє загинули, ще 54 постраждало, включно з дітьми
Конгресмен США побував на фронті в Україні та надіслав послання Путіну
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Бессент допускає деескалацію “тарифної війни” між США і Китаєм

Скотт Бессент
Фото: Getty Images

США та Китай не зможуть підтримувати нинішні тарифні обмеження, тому варто очікувати деескалацію ситуації в перспективі.

Таку думку висловив міністр фінансів США Скотт Бессент під час закритого саміту інвесторів у Вашингтоні, повідомило видання Bloomberg.

Бессент про тарифні обмеження між США і Китаєм

Тарифне протистояння не можуть витримати ні США, ні Китай, тому двом найбільшим економікам світу доведеться знайти шляхи для деескалації, переконаний Бессент.

Зараз дивляться

Як зазначив американський міністр, поточна ситуація, за якої США запровадили тарифи у 145% на китайські товари, а КНР – 125% тарифи у відповідь, не може тривати довго.

На його думку, напруженість між двома найбільшими економіками світу може знизитися в найближчі місяці, що принесе полегшення ринкам.

Проте Бессент вважає, що ширша економічна угода між США та Китаєм може бути укладена орієнтовно через два-три роки.

Міністр економіки США припустив, що документ передбачатиме зміну економічної моделі Китаю, орієнтованої на виробництво американським коштом.

Читайте також
У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про санкції проти компаній Китаю за допомогу РФ
Конгрес США

Китай, США, США-Китай, Тарифи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Останні новини
Вибухи у Хмельницькому: Повітряні сили зафіксували рух ракет у регіоні
Ракета, пуск ракети
Вибухи в Житомирі: до міста летіли російські ракети
Ракета
Вибухи в Павлограді: РФ запустила в бік міста ракети та дрони
Обстріл дронами та ракетами
Ракета, яку РФ застосовує проти України: що відомо про Х-555
ракета
Атака на Київщину 24 квітня: у Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку
Вибухи на Київщині 24 квітня 2025: що відомо

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь