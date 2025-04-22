Бессент допускає деескалацію “тарифної війни” між США і Китаєм

США та Китай не зможуть підтримувати нинішні тарифні обмеження, тому варто очікувати деескалацію ситуації в перспективі.

Таку думку висловив міністр фінансів США Скотт Бессент під час закритого саміту інвесторів у Вашингтоні, повідомило видання Bloomberg.

Бессент про тарифні обмеження між США і Китаєм

Тарифне протистояння не можуть витримати ні США, ні Китай, тому двом найбільшим економікам світу доведеться знайти шляхи для деескалації, переконаний Бессент.

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Як зазначив американський міністр, поточна ситуація, за якої США запровадили тарифи у 145% на китайські товари, а КНР – 125% тарифи у відповідь, не може тривати довго.

На його думку, напруженість між двома найбільшими економіками світу може знизитися в найближчі місяці, що принесе полегшення ринкам.

Проте Бессент вважає, що ширша економічна угода між США та Китаєм може бути укладена орієнтовно через два-три роки.

Міністр економіки США припустив, що документ передбачатиме зміну економічної моделі Китаю, орієнтованої на виробництво американським коштом.

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