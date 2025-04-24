РФ запропонувала “велику” поступку у війні з Україною – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія нібито запропонувала не захоплювати всю територію України, розглядаючи це як “велику поступку” для досягнення миру.

Трамп про “поступку” РФ у війні проти України

Під час брифінгу в Білому домі журналісти запитали у Трампа про те, які поступки вже зробила Росія для досягнення миру в Україні.

У відповідь американський президент заявив, що нібито відмова від захоплення всієї території України є “досить великою поступкою”.

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– “Поступка” Росії – це припинення війни й відмова від захоплення всієї України, – стверджує Трамп.

Водночас президент США заявив, що нібито має власний дедлайн у мирних переговорах між Україною та Росією. За його словами, після цього часу ставлення стане іншим.

Вранці 24 квітні президент США Дональд Трамп відреагував на нічний масований удар Росії по Києву, закликавши зупинитися кремлівського диктатора Володимира Путіна. Глава Білого дому вимагає закінчити повномасштабну війну.

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